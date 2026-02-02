Через постійні атаки РФ у порту Чорноморськ змінюють алгоритми роботи

У морському порту Чорноморськ вжили заходів для покращення роботи порту в умовах постійних ворожих атак, але вживатимуть ще додаткові заходи.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Рішення вжити низку заходів для покращення роботи порту було прийняте за підсумками робочої зустрічі керівника ДП "Адміністрація морських портів України" Артема Литвинова із представниками стивідорних компаній, які здійснюють діяльність у морському порту Чорноморськ, розповідає "АПК-Інформ".

Як зазначили у прессслужбі АМПУ, Чорноморськ є одним із лідерів за обсягами перевалки вантажів – план виконали на 106%.

Водночас портова інфраструктура працює в умовах постійних ворожих атак, що потребує швидкого ухвалення рішень та максимальної координації між державними структурами і бізнесом.

АМПУ спільно з Військово-морськими силами України та Одеською обласною військовою адміністрацією вже опрацювала питання, які бізнес піднімав під час попередніх нара, говориться у повідомленні.

За результатами цієї роботи розроблено пришвидшений алгоритм проведення водолазного огляду суден та подовжено строки дії перепусток для транспортних засобів.

Також змінено алгоритм роботи порту під час оголошення повітряної тривоги з урахуванням безпекових вимог і необхідності забезпечення безперервності портових операцій.

Нагадаємо:

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Раніше "Всеукраїнська Аграрна Рада" заявила, що ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору.

Раніше Національний банк України повідомив, що Україна за результатами першого кварталу через обстріли портів отримає від експорту, скоріш за все, на мільярд доларів менше, ніж прогнозувалуся у попередньому макроекономічному прогнозі.

Державна митна служба та Адміністрація морських портів України протестували цифрові рішення для контролю у морських портах, що мінімізує ризик помилок та скорочує час проходження формальностей.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація морських портів України розпочала у морському порту Південний тестовий запуск цифрової платформи, яка об'єднує всі адміністративні процедури, пов'язані з обробкою суден.

У найбільшому глибоководному порту України "Південний" запущено автомобільний модуль цифрової платформи DocPort. Платформу створено фахівцями АМПУ без залучення сторонніх організацій.

У вересні повідомлялося, що у акваторії морського порту Чорноморськ тимчасово обмежили на рух суден через підвищену небезпеку внаслідок воєнних дій Росії.