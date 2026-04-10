Генштаб: Сили оборони уразили дві бурові установки РФ в Каспійському морі

Українська правда

У ніч на 10 квітня підрозділи сил оборони уразили дві бурові платформи окупантів на шельфі Каспійського моря.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва - Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна".

Деталі: Повідомляється, що бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення, але є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.