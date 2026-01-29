Український експорт може зменшитися на $1 мільярд через обстріли портів – НБУ

Україна за результатами першого кварталу через обстріли портів отримає від експорту, скоріш за все, на 1 млрд дол менше, ніж припускалося попереднім макроекономічним прогнозом Національного банку України.

Про це повідомив заступник голови правління НБУ Володимир Лепушинський на брифінгу 29 січня.

Він розповів, що за результатами четвертого кварталу 2025 року суттєво ускладнилося транспортування через обстріли портів, заводів.

"Відповідно, частину експорту було переорієнтово через інші шляхи, зокрема, через залізницю. Але в цілому ми отримали по експорту цифру приблизно на 150 млн дол менше, ніж очікували в 4 кварталі", - зазначив заступник голови правління НБУ.

Тому, на його думку, у першому кварталі цього року ризики є значними. Водночас, у прогноз закладається припущення про поступове відновлення транспортування через морські порти, що дозволить вивезти більші обсяги врожаю та інших товарів, зокрема металургії та залізної руди.

Нагадаємо:

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.