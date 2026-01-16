Експерти проаналізували вплив російських ударів на агроекспорт України

Ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні наслідки для аграрного сектору, заявила у громадська спілка "Всеукраїнська Аграрна Рада".

Про це пише "АПК-Інформ".

"Через посилення атак у грудні-січні показники експорту агропродукції різко погіршилися. Фактично ми відстаємо від минулорічних обсягів на 47%. Наразі експортовано близько 16 млн тонн, тоді як торік за цей період було на 6 млн тонн більше", — зазначив заступник голови ВАР Денис Марчук.

За його словами, виробничі показники агросектору залишаються потужними, але аграрії втрачають доходність. У 2025/26 МР в Україні зібрано понад 58 млн тонн зернових та близько 17,7 млн тонн олійних культур.

"Це хороший результат, але без стабільного експорту ці обсяги перетворюються на додаткові витрати для аграріїв на зберігання. Україна не вийшла на заплановані показники експорту, що означає втрату валютної виручки та доходів господарств", — пояснив він.

Такі умови, за його словами, негативно впливають на своєчасне фінансування товаровиробників під підготовку до нової посівної кампанії.

"Зима традиційно є періодом акумуляції ресурсів для підготовки до посівної кампанії: закупівлі насіння, пального, засобів захисту рослин. Однак через ускладнення логістики, додаткові витрати на страхування та падіння доходів багато господарств відчувають дефіцит обігових коштів", – зазначив Марчук.

"Зменшується кінцева ціна, яку отримує виробник, і це напряму впливає на його готовність до весняної кампанії. Собівартість посівної 2026 р. може зрости приблизно на 15% порівняно з попереднім роком", — резюмував заступник голови ВАР.

Нагадаємо:

Морські порти України планові показники вантажообігу за підсумками року виконали на понад 95%. Відповідно до плану, вантажообіг морських портів на 2025 рік визначався на рівні 86,2 млн тонн. Фактичний результат склав 82,2 млн тонн, що становить 95,36% від плану.

За рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.