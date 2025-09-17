У порту "Південний" чергами вантажівок управлятимуть за допомогою цифрової платформи

У найбільшому глибоководному порту України "Південний" запущено автомобільний модуль цифрової платформи DocPort.

Про це у Telegram повідомила Адміністрація морських портів України.

Платформу створено фахівцями АМПУ без залучення сторонніх організацій. Система вже почала працювати в Ізмаїлі, Рені, Чорноморську та Одесі, зазначає АМПУ.⠀

"Автомобільний модуль DocPort переводить ключові логістичні процеси у цифровий формат: електронне оформлення перепусток для автотранспорту, управління чергами через «дозований заїзд», а також обробку й збереження даних про вантажі та транспортні засоби", – говориться у повідомленні.

"Для бізнесу це означає суттєву економію часу і коштів: достатньо один раз внести дані про компанію, водіїв і транспорт, щоб працювати одразу в п’яти портах без повторних формальностей", – запевняє адміністрація.

Наступний етап розвитку DocPort — розширення функціоналу морського модуля, який уже тестується в порту "Південний", та подальше масштабування системи на всі морські порти України, зазначає АМПУ.

