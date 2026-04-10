Ключовий нафтовий порт РФ на Чорному морі відновив роботу після атак ЗСУ

Ключовий російський нафтовий порт на Чорному морі відновив завантаження сирої нафти після кількох днів перебоїв, спричинених українськими атаками.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Раніше дані відстеження суден показували, що до порту Новоросійськ пришвартувалося судно Altai класу Aframax, яке зазвичай перевозить від 80 тисяч до 100 тисяч тонн сирої нафти.

Співрозмовники підтвердили відновлення роботи, попросивши не називати їхніх імен, оскільки ця інформація не є публічною.

Новоросійськ є найбільшим російським портом на Чорному морі, де розміщено кілька об'єктів для експорту сировини та генеральних вантажів. 5 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс" компанії "Транснефть" у портовій зоні, що зупинило завантаження.

За даними Генерального штабу України, оприлюдненими раніше цього тижня, було пошкоджено швартове обладнання щонайменше на п'яти причалах, а також систему трубопроводів, яка використовується для розподілу нафти.

Останніми тижнями Київ посилив атаки на російську інфраструктуру нафтового експорту як у Чорному, так і в Балтійському морях, намагаючись обмежити потік нафтодоларів до Кремля на тлі зростання світових цін на нафту, спричиненого війною з Іраном, що підвищує доходи Москви.

Нагадаємо:

Балтійський порт Приморськ у Росії, один із найбільших експортних вузлів країни, втратив щонайменше 40% своїх сховищ унаслідок атак українських безпілотників минулого місяця.

У ніч на 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ, місцева влада повідомляє про пожежі.