Арешти та блокування рахунків призвели до того, що 11% росіян категорично відмовляються від будь-яких безготівкових розрахунків і використовують виключно "кеш".

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Для 15 % громадян рф готівка – основний засіб платежу. На Уралі частка прихильників готівки становить 23%, на Далекому Сході – 20 %, в Сибіру – 16%, в центральній росії – 13 % відповідно", – говориться у повідомленні.

"Однією із головних причин використання готівки є арешти та блокування рахунків, про це заявили 11% респондентів", – повідомляє СЗРУ.

У першому півріччі 2025 року на виконанні федеральної служби судових приставів було 91,9 млн судових проваджень, що на п'ять мільйонів більше за попередній рік.

20% опитаних не бажають переходити на безготівкові розрахунки через збої у роботі інтернету та слабку інфраструктуру. 23% респондентів отримують зарплату готівкою, тому практично не користуються картками.

"Небажання громадян рф переходити на безготівкові платежі вказує на неефективність проєкту із введенням "цифрового рубля", перший етап якого починається саме у жовтні 2025 року", – переконані у СЗРУ.

"Росіяни не довіряють державі інформацію про свої статки та покладаються виключно на власні сили", – говориться у повідомленні. "Невпевненість у завтрашньому дні змушує нервувати жителів країни, недарма "тривожність" стала лідером у російській номінації "Слово года – 2025", – додають у СЗРУ.

Нагадаємо:

Прострочена заборгованість із заробітної плати в Росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.