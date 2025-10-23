На Росію і Білорусь чекає рік скорочень та дефіциту – розвідка

Ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

Російський бюджет спочатку формували, виходячи з ціни Urals у $70 за барель, але згодом знизили прогноз до $58, зазначено у повідомленні.

"На 2026 рік мінфін рф очікує незначне підвищення – до $59, однак навіть за цих умов передбачає падіння нафто- й газових доходів на 20 % та дефіцит мінімум у 3,8 трлн рублів", – зазначає СЗРУ.

"Оптимізм російських розрахунків підривають ринкові тенденції: світові ціни на нафту знизилися, а котирування Urals уже опускалися нижче встановленої ЄС "стелі" у $47,6 за барель", – говориться у повідомленні.

На тлі зростання видобутку в інших країнах перспективи подорожчання виглядають слабкими.

"Для білорусі, чия економіка більш ніж на дві третини залежить від торгівлі з росією, це означає прямі втрати. За дев'ять місяців зростання ВВП склало лише 1,6 % проти запланованих понад 4 %, промислове виробництво скоротилося", – зазначає СЗРУ.

"Новий прогноз білоруського уряду на наступний рік також переглянутий у бік зниження – очікується приріст економіки лише на 2,6 %. Ще рік тому мінськ обіцяв стабільні темпи понад 4 % на рік", – звертає увагу розвідка.

СЗРУ стверджує, що обидві економіки "підходять до нового року без запасу міцності".

Росія стикається з падінням енергетичних доходів, що загрожує розширенням бюджетного дефіциту та скороченням соціальних витрат, говориться у повідомленні.

У той же час Білорусь, чия торгівля й фінанси майже повністю зав'язані на Москву, втрачає навіть формальні ознаки самостійності, додають у СЗРУ.

