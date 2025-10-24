У Росії зростає борг із зарплат і податків – розвідка
Прострочена заборгованість із заробітної плати в Росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази.
На це звертає увагу Служба зовнішньої розвідки України.
"Близько 75 % невиплачених зарплат припадає на борги, що виникли саме у 2025 році, ще 20 % – на 2024-й. Основною причиною залишається нестача власних коштів у підприємств", – говориться у повідомленні.
Найбільше заборгованостей накопичено в будівництві (44 %), видобутку корисних копалин (17,5 %) та обробній промисловості (11,6 %).
Проблеми з ліквідністю бізнесу відображаються і в податковій статистиці, зазначає українська розвідка.
За перше півріччя 2025 року федеральна податкова служба росії подала до судів вимоги щодо стягнення податків і зборів на 15 млрд рублів – у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Компанії дедалі рідше сплачують податкові борги добровільно, що змушує податківців шукати примусового стягнення", – говориться у повідомленні.
Погіршення платоспроможності бізнесу посилюється через сповільнення економіки, дорогі кредити та санкційний тиск, зазначають у СЗРУ.
За даними за січень–липень, сальдований прибуток компаній зменшився на 8 %, тобто приблизно на 1,5 трлн рублів у грошовому вираженні. Кожне четверте підприємство повідомляє про різке зростання неплатежів з боку контрагентів.
Як пише СЗРУ, на тлі стрімкого падіння прибутковості бізнесу Кремль "продовжує підвищувати податки, намагаючись зібрати більше грошей для "латання" бюджету".
"Але спроба обертається замкненим колом: податкова база скорочується, компанії закриваються або переходять у тінь, і влада змушена знову піднімати податки, щоб компенсувати втрати", – говориться у повідомленні.
"Парадоксально, але водночас росія планує видати кредити іншим державам на суму 1,8 трлн рублів (понад $18 млрд) – навіть попри те, що всередині країни зростають борги, а економіка захлинається від нестачі грошей", – додають у розвідці.
Нагадаємо:
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.
Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по російському енергетичному експорту.
Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.
Економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.