У Росії зростає борг із зарплат і податків – розвідка

Прострочена заборгованість із заробітної плати в Росії на кінець вересня 2025 року досягла 1,95 млрд рублів, що на 18,6 % більше, ніж місяцем раніше. Порівняно з вереснем 2024 року обсяг боргів зріс у чотири рази.

На це звертає увагу Служба зовнішньої розвідки України.

"Близько 75 % невиплачених зарплат припадає на борги, що виникли саме у 2025 році, ще 20 % – на 2024-й. Основною причиною залишається нестача власних коштів у підприємств", – говориться у повідомленні.

Найбільше заборгованостей накопичено в будівництві (44 %), видобутку корисних копалин (17,5 %) та обробній промисловості (11,6 %).

Проблеми з ліквідністю бізнесу відображаються і в податковій статистиці, зазначає українська розвідка.

За перше півріччя 2025 року федеральна податкова служба росії подала до судів вимоги щодо стягнення податків і зборів на 15 млрд рублів – у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Компанії дедалі рідше сплачують податкові борги добровільно, що змушує податківців шукати примусового стягнення", – говориться у повідомленні.

Погіршення платоспроможності бізнесу посилюється через сповільнення економіки, дорогі кредити та санкційний тиск, зазначають у СЗРУ.

За даними за січень–липень, сальдований прибуток компаній зменшився на 8 %, тобто приблизно на 1,5 трлн рублів у грошовому вираженні. Кожне четверте підприємство повідомляє про різке зростання неплатежів з боку контрагентів.

Як пише СЗРУ, на тлі стрімкого падіння прибутковості бізнесу Кремль "продовжує підвищувати податки, намагаючись зібрати більше грошей для "латання" бюджету".

"Але спроба обертається замкненим колом: податкова база скорочується, компанії закриваються або переходять у тінь, і влада змушена знову піднімати податки, щоб компенсувати втрати", – говориться у повідомленні.

"Парадоксально, але водночас росія планує видати кредити іншим державам на суму 1,8 трлн рублів (понад $18 млрд) – навіть попри те, що всередині країни зростають борги, а економіка захлинається від нестачі грошей", – додають у розвідці.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б'ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.