Через дефіцит електроенергії зупинився олійнопресовий завод на Київщині

Через дефіцит електроенергії фактично перестав працювати олійнопресовий завод "Еллада" на Київщині: робота на генераторах робить виробництво збитковим.

"Олійнопресовий завод "Еллада" на Київщині через дефіцит електроенергії фактично простоює: у середньому світло подають лише близько шести годин на добу", – говориться у публікації.

Як пояснив власник заводу Віталій Аверкін, робота на дизельних генераторах для такого виробництва економічно невиправдана.

Заводу потрібно близько 800 кВт фактичного навантаження на годину. За таких умов генератор потужністю 1 МВт споживає приблизно 200–210 літрів дизпалива щогодини, а в мороз до мінус 20°C — уже 220–225 літрів.

"Літр зимового дизелю коштує 57–58 грн. Є дешевший — по 54–55 грн, але він витримує лише мінус 10 градусів. У багатьох генераторах немає підігріву палива, воно замерзає, і це теж треба враховувати", — розповів він.

За словами Аверкіна, у підсумку вартість виробленої електроенергії доходить приблизно до 16 грн за кВт·год.

Завод має експортні контракти, але вимушений призупинити роботу саме через дефіцит електроенергії.

Для офісних потреб підприємство має окремий генератор на 40 кВт, який дозволяє підтримувати роботу адміністрації, але не виробництво, говориться у публікації.

"Можливо, на олійноекстракційних заводах економіка ще якось сходиться, але ми пресовий завод — тут інша математика. Якщо немає по 15 годин світла, то за добу потрібно спалювати до 4 тис. літрів дизелю", — зазначив Аверкін.

"Я знаю приклади в Одеській області, де біля заводу постійно чергує бензовоз — він просто безперервно їздить за паливом. Але для нас це економічно не є доцільним", – додав власник заводу.

