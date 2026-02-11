Відключення електроенергії призведе до подорожчання овочів та молочки – економіст

Додаткові витрати на електроенергію передусім стосуватимуться переробників і тих, хто займається збереженням минулорічного врожаю.

Про це в ефірі "Українського Радіо" сказав експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Вартість кіловат-години з генератора в 2,5-3 рази дорожча за кіловат-годину, вироблену на традиційних джерелах. Відтак подорожчання не уникнути", – зазначив він.

Водночас товаровиробник має внести у собівартість не лише все те, що він вклав, а й досягти цієї цифри, яку сприйме покупець. В іншому разі той може обрати імпортну продукцію, яка виявиться дешевшою, зауважив він.

Тому ми чекаємо на допомогу від держави для товаровиробника, щоб він міг знизити собівартість і повернути ту ціну, за яку ми готові купувати, зазначив економіст.

"Є багато механізмів, щоб допомогти виробнику: розширення програми "Національний кешбек", кредити 5-7-9%, допомога з енергонезалежністю для ФОПів 2-ї,3-ї групи", – сказав Пендзин.

За його прогнозом, будуть дорожчати овочі, оскільки сховища вимагають витрат електроенергії. Дорожчатиме також молочна продукція, для зберігання якої потрібні холодильники.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через дефіцит електроенергії фактично перестав працювати олійнопресовий завод "Еллада" на Київщині: робота на генераторах робить виробництво збитковим.

Раніше у компанії "Метінвест" повідомили, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уже збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки простоюють в громадах.

Також повідомлялося, що аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності можуть подавати заявки на державну енергетичну підтримку.