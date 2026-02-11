Українська правда
Відключення електроенергії призведе до подорожчання овочів та молочки – економіст

Андрій Муравський — 11 лютого, 18:52
Додаткові витрати на електроенергію передусім стосуватимуться переробників і тих, хто займається збереженням минулорічного врожаю.

Про це в ефірі "Українського Радіо" сказав експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Вартість кіловат-години з генератора в 2,5-3 рази дорожча за кіловат-годину, вироблену на традиційних джерелах. Відтак подорожчання не уникнути", – зазначив він.

Водночас товаровиробник має внести у собівартість не лише все те, що він вклав, а й досягти цієї цифри, яку сприйме покупець. В іншому разі той може обрати імпортну продукцію, яка виявиться дешевшою, зауважив він.

Тому ми чекаємо на допомогу від держави для товаровиробника, щоб він міг знизити собівартість і повернути ту ціну, за яку ми готові купувати, зазначив економіст.

"Є багато механізмів, щоб допомогти виробнику: розширення програми "Національний кешбек", кредити 5-7-9%, допомога з енергонезалежністю для ФОПів 2-ї,3-ї групи", – сказав Пендзин.

За його прогнозом, будуть дорожчати овочі, оскільки сховища вимагають витрат електроенергії. Дорожчатиме також молочна продукція, для зберігання якої потрібні холодильники.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит електроенергії фактично перестав працювати олійнопресовий завод "Еллада" на Київщині: робота на генераторах робить виробництво збитковим.

Раніше у компанії "Метінвест" повідомили, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уже збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки простоюють в громадах.

Також повідомлялося, що аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності можуть подавати заявки на державну енергетичну підтримку.

