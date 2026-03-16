Торгівля та ще одна галузь стали лідерами з наповнення бюджету у 2026 році

У січні-лютому 2026 року майже 36% податкових надходжень до бюджету України забезпечили підприємства торгівлі та переробної промисловості.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податки з галузі оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів становили 18,4% від усіх податкових надходжень до бюджету. Податки з переробної промисловості – 17,4%.

Також значний внесок забезпечують такі галузі, як державне управління, оборона й обов'язкове соціальне страхування (12,9%) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6,1%).

Також низка галузей почала сплачувати більше податків порівняно з аналогічним періодом минулого року:

переробна промисловість збільшила сплату податків на 14 % (+6,8 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля – на 9,6 % (+5,1 млрд грн);

державне управління й оборона – на 12,8 % (+4,6 млрд грн);

добувна промисловість і розроблення кар'єрів – на 27,6 % (+4 млрд грн).

Нагадаємо:

У лютому податкова та митна служби перевиконали місячний розпис доходів: до загального фонду держбюджету надійшло 224,8 млрд гривень.

Також податкова служба повідомляла про зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів: з початку року вони отримали понад 85 млрд грн.