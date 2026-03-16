Німеччина надасть Україні 30 мільйонів євро для постраждалих підприємств

У квітні Україна запускає програму "Промисловий Рамштайн" для підтримки постраждалих від війни підприємств – заплановано підписання першої угоди з KfW на 30 мільйонів євро.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Програма "Промисловий Рамштайн", яку Україна запускає разом з Кредитною установою для відбудови KfW через Національну установу розвитку – це початкова угода на 30 млн євро, яка має бути підписана у квітні 2026 року" – говориться у повідомленні.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев наголосив, що відновлення виробничих потужностей є не лише економічним завданням для України, а й питанням європейської економічної безпеки та стійкості ланцюгів поставок.

В цьому контексті важливим масштабування архітектури фінансування "Промислового Рамштайну" за допомогою інструментів KfW, включаючи гранти, пільгові кредити та гарантії.

Соболев зустрівся з представниками KfW в Україні, а також керівником відділу економічної співпраці Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Києві Єнсом Бусмою.

"Співпраця з KfW надає можливості для масштабної модернізації нашої промисловості та довгострокового економічного партнерства між Україною та Німеччиною", – зазначив Соболев.

Сторони обговорили й інші фінансові можливості за підтримки Німеччини для відновлення промислового обладнання в Україні, можливість узгодження німецьких програм з гарантійними інструментами ЄС за механізмом Ukraine Investment Framework тощо.

KfW – державний банк Уряду Федеративної Республіки Німеччини. В Україні діяльність KfW зосереджена на таких сферах, як: підтримка малого та середнього бізнесу; будівництво та енергозбереження тощо.

Раніше Європейський Союз схвалив пакет із восьми інвестиційних програм, спрямованих на подолання найбільш нагальних економічних і соціальних викликів України.

Раніше Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про Національну установу розвитку", спрямований на вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику.

Ініціатива спрямована на трансформацію Фонду розвитку підприємництва в стійку, надійну та незалежну установу для залучення та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки у сфері забезпечення доступу МСП до фінансування відповідно до найкращих світових стандартів та практик.