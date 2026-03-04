Брехня у деклараціях: до суду скерували справи трьох депутатів з Вінничини

Прокурори Вінницької області скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох депутатів місцевих рад за фактами декларування недостовірної інформації.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у їхніх щорічних деклараціях не було відображено майна та доходів на загальну суму більше 50 млн грн, розповіли у прокуратурі.

Серед обвинувачених є подружжя депутатів Чернівецької селищної та Могилів-Подільської районної рад.

Чоловік у деклараціях за 2021–2024 роки не відобразив понад 37 млн грн, отриманих у позику. Дружина у декларації за 2024 рік не зазначила дохід від продажу квартири поблизу Вінниці на суму понад 2 млн грн.

"Загалом вони спільно не задекларували активи майже на 40 млн грн", – говориться у повідомленні.

Також до суду передано справу депутата Тиврівської селищної ради.

За даними слідства, у декларації за 2022 рік він умисно не зазначив земельну ділянку, половину квартири у Вінниці, понад 6,2 млн грн на банківських рахунках, грошові кошти в іноземній валюті, а також 4,5 млн грн, позичених юридичній особі.

Загальна сума недостовірно задекларованих ним відомостей становить понад 11 млн грн.

Санкція інкримінованої депутатам статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі районних підрозділів головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

