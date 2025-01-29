Новини 29 січня: ріст кількості боргів, РФ таємно постачає дерево в ЄС, розмір пенсії в Україні

Про пенсії в Україні: Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.

Про ріст кількості боргів: Протягом 2024 року кількість записів про заборгованість зросла на 712 тисяч, а з лютого 2022 року - на майже 2 мільйони.

Про продаж майна українців в Криму: Російська влада заявила, що отримала понад 4,8 мільярда рублів (48,5 млн дол) від продажу "націоналізованого" майна українців в окупованому Криму.

Про таємний експорт РФ: Російські компанії, після запровадження санкцій, поставили до ЄС деревину на суму понад 1,5 млрд євро, використовуючи треті країни для обходу обмежень.

Про податки АЗС: Бюро економічної безпеки України заявило, що викрило ухиляння від сплати податків на 140 млн грн двома підприємствами з групи компаній, які займаються продажем пального через відому мережу АЗС.

Ексклюзив ЕП:

Втратити все в окупації і почати з нуля. Історія відродження найбільшого переробника кизилу

Підприємці з-під Токмака втратили кизиловий бізнес і відродили його в Запоріжжі. Що заважає їм вийти на міжнародні ринки?