Новости 29 января: рост количества долгов, РФ тайно поставляет дерево в ЕС, размер пенсии в Украине

О пенсиях в Украине: По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 5 789 грн, что на примерно треть меньше реального прожиточного минимума.

О росте количества долгов: В течение 2024 года количество записей о задолженности выросло на 712 тысяч, а с февраля 2022 года - на почти 2 миллиона.

О продаже имущества украинцев в Крыму: Российские власти заявили, что получили более 4,8 миллиарда рублей (48,5 млн долл) от продажи "национализированного" имущества украинцев в оккупированном Крыму.

О тайном экспорте РФ: Российские компании, после введения санкций, поставили в ЕС древесину на сумму более 1,5 млрд евро, используя третьи страны для обхода ограничений.

О налогах АЗС: Бюро экономической безопасности Украины заявило, что разоблачило уклонение от уплаты налогов на 140 млн грн двумя предприятиями из группы компаний, которые занимаются продажей топлива через известную сеть АЗС.

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