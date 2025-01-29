РФ повідомляє про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців в Криму

Російська влада заявила, що отримала понад 4,8 мільярда рублів (48,5 млн дол) від продажу "націоналізованого" майна українців в окупованому Криму.

Про це повідомляє російська міністерка майнових та земельних відносин півострова Лариса Кулинич, передає Радіо Свобода.

Серед проданих об'єктів – квартира президента Володимира Зеленського в Ялті, комплекс нерухомості "Вілла Олена", торговий центр "Бакалія", готель "Тисяча та одна ніч", готель "Європа" в Алушті та інші об’єкти, зазначила представниця окупаційної влади.

За її словами, за минулий рік до переліку "націоналізованого" майна додалася понад тисяча об'єктів, серед яких продуктові склади, торгові центри, офісні приміщення та навіть кінотеатри.

Раніше заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков зазначав, що лише за 2024 рік у Криму та Севастополі російська влада "націоналізувала" майно 560 фізичних та юридичних осіб і ще 135 будівель у Севастополі.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у листопаді 2024 року стверджував, що до бюджету півострова від продажу "націоналізованої" нерухомості надійшло 2,7 мільярда рублів.

Нагадаємо:

Окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової, а також активи "Київміськбуду".