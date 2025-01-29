РФ заробляє мільярди євро, експортуючи деревину до ЄС в обхід санкцій – розслідування

Російські компанії, після запровадження санкцій, поставили до ЄС деревину на суму понад 1,5 млрд євро, використовуючи треті країни для обходу обмежень.

Про це йдеться в розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight.

Зазначається, що протягом дев’яти місяців розслідувачі Earthsight, видаючи себе за покупців, записували свідчення трейдерів, які відкрито визнавали незаконність своєї діяльності, прямо називаючи налагодженні методи обходу санкцій "золотою жилою".

Згідно з матеріалами розслідування, сім із десяти найбільших російських експортерів березової фанери продовжують постачати продукцію до ЄС, попри санкції, запроваджені в липні 2022 року. Організація оцінює, що понад 500 тис. кубометрів деревини на суму у понад 1,5 млрд євро було вивезено з Росії до ЄС через треті країни, зокрема Китай, Казахстан та Туреччину.

Аналіз торгівельної статистики та митних записів свідчить, що бізнес цих компаній процвітає. Так, обсяги імпорту нещодавно досягли рекордного рівня у понад 700 кубометрів деревини, які щодня прибувають до портів ЄС. Щобільше, всі 27 країн-членів ЄС, ймовірно, приймають нелегальну фанеру. Найбільше постачань припадає на Польщу, за нею йдуть Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія та Естонія.

Розслідувачі також встановили, що дві з семи російських компаній пов’язані з олігархами, які зустрічалися з Володимиром Путіним у день вторгнення в Україну. Один із них, Олексій Мордашов, внесений до санкційного списку ЄС. Інший, Володимир Євтушенков, є головним акціонером найбільшої лісозаготівельної компанії Росії.

Крім того, до нелегальної торгівлі деревиною в ЄС також причетні й державні підприємства Білорусі.

Розслідування також показало, що низка європейських компаній могла бути залучена до купівлі нелегальної російської фанери через трейдерів.

Серед покупців російської деревини є болгарська компанія Walltopia, яка була постачальником скеледромів для Олімпійських ігор у 2024 році, естонська Technomar & Adrem, яка співпрацює з мережами Hilton та Marriott, польська Werxal, що постачає меблі для Black Red White, а також болгарський виробник іграшок Komfort. До списку входять іспанська Forest Trafic і італійська Castellana Legnami.

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Нагадаємо:

До країн ЄС постачають меблі та деревину, під час виробництва якої використовують примусову працю білоруських в'язнів, серед яких є політв’язні.