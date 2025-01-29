Відома мережа АЗС доплатила 140 мільйонів податків після викриття БЕБ

Бюро економічної безпеки України заявило, що викрило ухиляння від сплати податків на 140 млн грн двома підприємствами з групи компаній, які займаються продажем пального через відому мережу АЗС.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Правоохоронці не називають мережу. Водночас, за даними джерел профільного видання еnkorr в Офісі генпрокурора та БЕБ, йдеться про "БРСМ".

Слідство встановило, що службові особи підприємств у 2021-2023 роках не відобразили у податкових деклараціях з ПДВ фінансово-господарські операції з одним і тим самим контрагентом, приховавши фактично отримані кошти на суму 435 млн грн і 560 млн грн.

За висновками слідства, такі дії призвели до заниження податкових зобов’язань і ненадходження до державного бюджету понад 140 млн грн ПДВ.

У межах кримінальних проваджень детективи БЕБ провели допити, тимчасові доступи до документів, судово-економічні експертизи, які підтвердили факти ухилення від сплати податків.

У повідомленні йдеться, що під час досудових розслідувань завдані збитки було повністю відшкодовано обома товариствами, і 140 млн грн вже надійшли до державного бюджету.

Бухгалтеру і директору підприємств оголошено про підозру, після чого до суду скеровано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним погашенням завданої шкоди.

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