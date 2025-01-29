Від початку великої війни кількість боргів в Україні зросла майже на третину

Протягом 2024 року кількість записів про заборгованість зросла на 712 тисяч, а з лютого 2022 року - на майже 2 мільйони.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані opendatabot.

Так, у лютому 2022 року кількість записів в Єдиному реєстрі боржників становила 6,9 мільйона, коли вже станом на грудень 2024 року - 8,86 мільйона, що на 29% більше.

Найбільше боргові записи стосуються штрафів за порушення правил дорожнього руху, адміністративних правопорушень та стягнення на користь держбюджет. Загалом - це майже 60% записів.

Водночас понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної категорії.

Крім того, зросла і кількість проваджень зі стягнення майна боржників - до 15,6 тисяч (на 24%) побільшало стягнень за виконавчим документом. До 11,8 тисяч (на 17%) зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах (окрім корупційних).

Нагадаємо:

Державна податкова служба у січні-листопаді 2024 року відкрила 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Це на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тис. проваджень.