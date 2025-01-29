Пенсія в Україні на третину менша за реальний прожитковий мінімум

Станом на 1 січня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 5 789 грн, що на приблизно третину менше за реальний прожитковий мінімум.

Це випливає з підрахунків ЕП з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

За інформацією ПФУ, станом на 1 січня 2025 року в Україні зареєстровано 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн є працюючими особами.

Середній розмір пенсій в Україні на 1 січня становить 5 789,05 грн. У працюючих пенсіонерів - 6 302,76.

Водночас у жовтні 2024 року голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа повідомила, що за даними Мінсоцполітики реальний прожитковий мінімум втричі більший, ніж той, що декларується в офіційних документах - 9 тисяч гривень.

Як повідомляла Федерація професійних спілок, за розрахунком Мінсоцполітики у листопаді 2024 року середній прожитковий мінімум становив 8 537 гривень (з урахування обов'язкових платежів).

Отже, середня пенсія в Україні приблизно на 32,2%-35,7% менша щодо даних про реальний прожитковий мінімум за жовтень-листопад 2024 року.

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Нагадаємо:

У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей.

У 2024 році мінімальну зарплату було збільшено до 8000 гривень, але у 2025 році її розмір залишиться без змін протягом усього року.

В офіційних документах розраховують, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень, при цьому Мінсоцполітики вважає реальним прожитковим мінімумом 9 тисяч гривень.