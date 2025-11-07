Білорусь збільшила постачання з окупованих територій України – медіа

Протягом дев'яти місяців 2025 року залізничний імпорт із окупованих територій України до Білорусі майже зрівнявся з річним обсягом 2024-го, а експорт з неї до окупованих територій та до анексованого Криму більш ніж удвічі перевищив торішній рівень.

Про це пише ЦТС.

Сайт посилається на дані Співтовариства залізничників Білорусі, які свідчать, що протягом 2024-2025 років перевезення з окупованих територій з розрізнених епізодичних відправлень перетворилися для неї на стабільний і системний потік сировини і матеріалів.

"Якщо з 2020 по 2023 рік загальний імпорт до білорусі за цими напрямками вимірювався близько 10 тис. тонн, то вже в 2024 році було перевезено 45 390 тонн. За дев'ять місяців 2025 року імпорт досяг 41 907 тонн, тобто практично вийшов на річний рівень минулого року при збереженні тенденції до зростання", повідомляє сайт.

"Ключовою особливістю залишається яскраво виражена асиметрія на користь імпорту. Навіть з урахуванням різкого нарощування експортних відправлень у 2025 році, обсяги імпорту в білорусь все ще багаторазово перевищують експортні як у вагонному, так і в тоннажному вимірі", – повідомляє ЦТС.

Протягом І-ІІІ кварталів 2025 року до Білорусі ввезено 667 вагонів (41-907 тонн), тоді як у зворотному напрямку відправлено 153 вагони (8-648 тонн). При цьому імпортна номенклатура орієнтована на забезпечення роботи білоруської промисловості - керамічної металургійної, машинобудівної, хімічної галузей.

Водночас, експорт має більш допоміжний характер і представлений здебільшого будівельними, інфраструктурними та мінеральними вантажами.

Порівняння з 2024 роком засвідчує і закріплення сформованих логістичних схем, говориться у публікації.

Імпортні поставки каоліну, коксу-ливарного, кам'яновугільних смол, сталі та інших сировинних позицій в 2025 році до білорусі не скорочуються, а, навпаки, розширюються як за обсягами, так і за залученим колом білоруських підприємств і станцій призначення.

Експорт, залишаючись значно меншим за масштабами, також демонструє перехід від точкових відправлень до більш стійкого, регулярного товарного потоку.

Із уже досягнутих за дев'ять місяців поточного року показників, можна зробити висновок про те, що наприкінці 2025-го показники імпортно-експортних перевезень до Білорусі із окупованих територій будуть багаторазово вищими за минулорічні, зазначає ЦТС.

