Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України

Білорусь пропонує побудувати атомну електростанцію на сході країни, щоб постачати електроенергію в райони України, які окупувала Росія.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Олександр Лукашенко озвучив ідею під час переговорів у Кремлі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Якщо ухвалять рішення, ми одразу почнемо будувати новий енергоблок або навіть нову станцію — якщо буде потреба в електриці у західній Росії чи на "звільнених територіях", — сказав Лукашенко, використовуючи термінологію, якою Москва позначає окуповані частини України.

Путін відповів, що "фінансування взагалі не проблема. Якщо буде споживач, який братиме електроенергію й платитиме тариф, то це зовсім не питання".

Пропозиція підкреслює тісні зв’язки між Путіним і Лукашенком — попри те, що президент США Дональд Трамп паралельно намагається вплинути на білоруського лідера, пропонуючи послаблення санкцій в обмін на звільнення політичних в’язнів і зближення з Заходом.

Білорусь залишається близьким союзником Москви й підтримує війну проти України, зокрема надавши свою територію для вторгнення російських військ у 2022 році. Путін зустрічається з Лукашенком частіше, ніж з будь-яким іншим іноземним лідером.

Нагадаємо:

Російська держкорпорація "Росатом" планує побудувати в Білорусі дослідницький ядерний реактор на базі Об’єднаного інституту енергетичних та ядерних досліджень "Сосни".