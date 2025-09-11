Українська правда
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії

Андрій Муравський — 11 вересня, 16:30
Білий дім офіційно зняв санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії "Белавіа", яка перебувала під обмеженнями з 2023 року. Про це під час зустрічі з самопроголошеним главою білорусі Олександром Лукашенком повідомив представник президента США Джон Коул.

Про це пише ЦТС.

"Це рішення, яке затверджено, прийнято всіма відповідними міністерствами та відомствами, які залучені до цієї роботи. І Держдепартамент, і Міністерство торгівлі, і Міністерство фінансів, і інші організації, які до цього залучені", - зазначив він.

Коул додав, що зняття санкцій з білоруської авіакомпанії - "це початок" нормалізації двосторонніх відносин між США та білоруссю.

В свою чергу Лукашенко "на прохання президента США та глав інших держав" помилував 14 політвʼязнів, серед яких - громадяни Литви, Латвії, Польщі й Німеччини, Франції та Великої Британії.

Нагадаємо:

У серпні 2023 року міністерство фінансів США оголосили про запровадження санкцій щодо низки білоруських фізичних і юридичних осіб. Йшлося, зокрема, про державного перевізника Білорусі "Белавіа", а також борт Лукашенка EW-301PJ, "Мінський завод цивільної авіації", причетний до ремонту російської техніки та Білоруський металургійний завод.

