Суд стягнув у дохід України активи "Гомсєльмашу", який дотичний до виробництва деталей для "шахедів"

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України та стягнув у дохід держави активи, які належать ВАТ "Гомсєльмаш".

Серед цих активів:

– 100% частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна", що знаходиться в Києві;

– 12,86% частки в статутному капіталі ТОВ "Торговий дім МТ3-Беларус-Україна", яке знаходиться в Миколаївській області;

– 50% частки в статутному капіталі ТОВ "ПРОМІНЬ-ЮГ", яке знаходиться в Одесі;

– майнові права на торговельні марки, які належать Відкритому акціонерному товариству "Гомсєльмаш".





У ВАКС нагадали, що ВАТ "Гомсєльмаш" є керуючою компанією холдингу "Гомсельмаш". Дочірні підприємства холдингу залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед", які Республіка Білорусь виготовляє на замовлення підприємств російського військово-промислового комплексу.





