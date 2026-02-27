Бельгія передала Києву чотири генератори

Україна отримала від Бельгії чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

"Україна отримала від агентства Enabel чотири генератори загальною потужністю 1,62 МВт для КП "Київтеплоенерго", – уточнили у відомстві.

Обладнання посилить стійкість теплопостачання столиці в умовах атак на енергетичну інфраструктуру.

З початку повномасштабного вторгнення Бельгія надала Україні понад 154 тонни гуманітарної допомоги для енергосектору та 2,5 млн євро до Фонду підтримки енергетики.

Вона профінансувала закупівлю сонячних електростанцій для лікарень у межах ініціативи "Промінь надії", а також підтримує ремонти та постачання обладнання для тепло- й когенераційних потужностей у межах співпраці з Enabel.

Нагадаємо:

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про новий пакет підтримки енергетики України розміром 100 мільйонів євро.

Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга (Німеччина) 20 автономних джерел живлення.

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.

Раніше повідомлялося, шр мерія Парижа передасть Києву 8 генераторів потужністю по 112 кВт.