Париж передає Києву генератори

Мерія Парижа передасть Києву 8 генераторів потужністю по 112 кВт.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко після зустрічі з мером Парижа Анн Ідальго та членами делегації французької столиці, які прибули до Києва.

Кличко зазначив, що від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше вкрай необхідне обладнання.

"І сьогодні Анн Ідальго приїхала не з пустими руками. Французькі друзі привезли генератори, які в умовах енергетичної кризи так потрібні Києву.

Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт", – поінформував міський голова.

Нагадаємо:

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.