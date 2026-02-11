За пів місяця в Україну надійшло понад 560 одиниць енергообладнання: найбільші партнери

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Йдеться, що допомогу надали партнери зі Словаччини, Данії, Чехії, Азербайджану, Німеччини, Литви, Франції, Польщі, Італії, Бельгії, Японії, UNICEF/WASH та ЄС тощо.

Також упродовж двох останніх тижнів зі складів хабів Міненерго розподілили понад 1152 тонни гуманітарної допомоги – для підтримки лікарень, соціальних установ, критичної інфраструктури, а також на потреби ДСНС.

Зокрема, регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів тощо.

"Очікуємо на надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок", – інформує відомство.

За даними Міненерго, загалом від початку широкомасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них понад 25 тисяч тонн вже розподілили в регіони.

Нагадаємо:

Київська область за останні декілька тижнів отримала 509 генераторів загальною потужністю понад 5,3 МВт.