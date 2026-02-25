Німецьке місто передало Києву 20 потужних генераторів
Телеграм-канал Кличка
Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга (Німеччина) 20 автономних джерел живлення.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт.
Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.
Нагадаємо:
З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.
Мерія Парижа передасть Києву 8 генераторів потужністю по 112 кВт.