Німецьке місто передало Києву 20 потужних генераторів

Віктор Волокіта — 25 лютого, 13:43
Телеграм-канал Кличка

Київ отримав від мерії міста-побратима Гамбурга (Німеччина) 20 автономних джерел живлення.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Це генератори різної потужності — від 66 кВт до 110 кВт.

Також із Німеччини надійшло обладнання, необхідне для підключення генераторів.

Нагадаємо:

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.

Мерія Парижа передасть Києву 8 генераторів потужністю по 112 кВт.

Київ

