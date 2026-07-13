ФОПи зможуть платити податки прямо зі смартфона: у застосунок ПриватБанку додали функцію

Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок Приват24.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.

Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками користувача в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа.

ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через SmartID.

Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити податки в тому ж застосунку.

Нагадаємо:

Компанії та ФОПи, які продають пальне, у січні-квітні 2026 року сплатили 1,17 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток і ПДФО, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.