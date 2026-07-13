Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

ФОПи зможуть платити податки прямо зі смартфона: у застосунок ПриватБанку додали функцію

Семен Рубан — 13 липня, 14:15
ФОПи зможуть платити податки прямо зі смартфона: у застосунок ПриватБанку додали функцію
У додаток ПриватБанку додали нову функцію

Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подавати податкові декларації платника єдиного податку безпосередньо через застосунок Приват24.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Новий сервіс доступний для ФОП 1-ї, 2-ї та 3-ї груп і дозволяє пройти весь процес звітування без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.

Податкова декларація формується автоматично. Функція аналізує транзакції за рахунками користувача в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід та заповнює необхідні поля документа.

ФОПу залишається лише перевірити інформацію та підписати декларацію через SmartID.

Після підписання документ одразу надсилається до Державної податкової служби. Після прийняття звіту податки можна сплатити податки в тому ж застосунку.

Нагадаємо:

Компанії та ФОПи, які продають пальне, у січні-квітні 2026 року сплатили 1,17 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток і ПДФО, що на 3,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Приватбанк податки ФОП

податки

ФОПи зможуть платити податки прямо зі смартфона: у застосунок ПриватБанку додали функцію
Мережа "Ябко", яку викрили на дробленні бізнесу, сплатила державі 60 мільйонів гривень
Чому "Дія.City" не пільга, а броня

Останні новини