Мережа "Ябко", яку викрили на дробленні бізнесу, сплатила державі 60 мільйонів гривень

На Львівщині мережа магазинів техніки повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених через штучне дроблення бізнесу податків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Львівська обласна прокуратура.

За даними УП у правоохоронних органах, ідеться про мережу техніки "Ябко".

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури до державного бюджету сплачено понад 60 млн грн у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.

Слідство встановило порушення в діяльності львівського товариства, яке продає електроніку, телекомунікаційне обладнання та аксесуари.

"Фігурантка керувала товариством у сфері роздрібної торгівлі електронною технікою, телекомунікаційним обладнанням та аксесуарами. Щоб зменшити податкове навантаження, вона організувала схему штучного дроблення бізнесу, що дало змогу приховати дохід на загальну суму понад 361,6 млн грн та ухилитися від сплати податків на понад 60 млн грн", – повідомили у БЕБ.

"За даними слідства, упродовж 2025 року директорка товариства оформлювала продажі через 58 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування", – говориться у повідомленні.

Фактично ці підприємці самостійно діяльності не вели та обліку не здійснювали. Фінансами і звітністю керувала директорка товариства. Кошти від покупців надходили не на рахунок товариства, а на рахунки залучених ФОПів.

За даними слідства, у такий спосіб компанія уникала сплати 20% податку на додану вартість.

"У результаті до державного бюджету не надійшло понад 60 млн грн ПДВ. Наразі всю суму відшкодовано", – зазначають у прокуратурі.

Нагадаємо:

Минулого року Державна податкова служба розкрила схему з ухилення від сплати ПДВ у двох відомих мереж електроніки. За інформацією джерел ЕП, йшлося про мережу "Ябко" та Yabluka. Тоді у ДПС зазначали, що схема "дроблення бізнесу" у двох мережах призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.