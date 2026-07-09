Ставка не зіграла: БЕБ викрило підпільні покер-клуби з мільйонними оборотами в Києві

У Києві припинили діяльність двох підпільних покерних клубів, які працювали без ліцензії – за даними слідства, їхні організатори заробляли мільйони гривень на нелегальному гральному бізнесі.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Детективи Територіального управління БЕБ у Києві встановили, що четверо мешканців столиці організували роботу підпільних закладів у Голосіївському та Подільському районах.

Фото: БЕБ

У клубах регулярно проводили покерні турніри та ігри на гроші. Відвідувачі купували фішки за готівку, робили ставки, а після завершення гри могли обміняти їх назад на гроші. Із кожного ігрового банку організатори залишали собі 5% комісії.

Під час обшуків детективи вилучили готівку у національній та іноземній валюті, покерні столи, фішки, карти, мобільні телефони, банківські картки та чорнову бухгалтерію.

Фото: БЕБ

Одному з організаторів повідомили про підозру за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор чи лотерей без відповідної ліцензії. Йому загрожує штраф від 170 тис. до 850 тис. грн.

Нагадаємо:

У лютому в БЕБ повідомили, що орган переходить до нової моделі роботи і концентрує ресурси на напрямах, які завдають найбільших втрат державі, у пріоритеті – припинення схем і зменшення тінізації економіки.