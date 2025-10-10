Несплачені 30 мільйонів гривень податків: постачальник захисних споруд отримав підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора спільно з детективами БЕБ України викрито схему ухилення від сплати податків, через яку держава втратила понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

"Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за поставку габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів", – говориться у повідомленні.

Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн.

"Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області", – говориться у повідомленні.

"Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – зазначає прокуратура.

Нагадаємо:

Спеціалізовані прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 млн грн.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокуратури про конфіскацію активів, формально оформлених на родичів керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.

Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.