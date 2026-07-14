Українські авіакомпанії розповіли про ризики для відновлення роботи

Українські авіакомпанії занепокоєні підходом контролюючих органів до оподаткування лізингу літаків, які всупереч міжнародній практиці стали класифікувати такі платежі як роялті.

Про це пише ЦТС.

"Представники галузі заявляють, що Державна податкова служба почала трактувати платежі українських авіакомпаній за лізинг літаків як роялті. На підставі такого підходу Бюро економічної безпеки відкрило низку кримінальних проваджень щодо авіакомпаній та їхніх посадових осіб", – говориться у повідомленні.

Українська авіатранспортна асоціація заявляє, що трактування лізингових платежів за повітряні судна як роялті може призвести до донарахувань, кримінального тиску на перевізників і втрати українських авіакомпаній після відкриття неба.

В асоціації наголошують: повітряне судно є транспортним засобом, а не об'єктом інтелектуальної чи промислової власності, а лізинговий платіж – це плата за користування майном, а не за права інтелектуальної власності.

"Нове трактування застосовується не лише на майбутнє, а й до попередніх періодів, хоча законодавство в цій частині не змінювалося", – говориться у повідомленні.

Голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко зазначив, що йдеться не про небажання бізнесу сплачувати податки, а про відсутність правової визначеності.

"Ми не просимо ніяких пільг від держави, від парламенту, від профільних комітетів. Ми просимо дати ринку правову визначеність", – зазначив він.

За його словами, у світовій практиці операційний лізинг є базовою моделлю роботи авіаційного ринку, а українські компанії використовують ті самі інструменти, що й міжнародні перевізники.

"У жодній країні світу лізинг повітряних суден ніхто не називає роялті", - зазначив Мельниченко.

Додаткове податкове навантаження у 10-15% залежно від юрисдикції лізингодавця може бути критичним для авіакомпаній, які працюють в умовах закритого українського неба, релокації флоту та втрати внутрішнього ринку перевезень, кажуть у асоціації.

За словами Мельниченка, контролюючі органи можуть претендувати на донарахування за попередні роки, що для більшості перевізників означатиме фактичну неплатоспроможність.

Голова Державіаслужби Данііл Меньшиков навів дані про податкові платежі авіаційного сектору під час повномасштабної війни.

За його словами, попри закрите небо, галузь продовжує працювати і сплачувати податки: у 2022 році – 4,7 млрд грн, у 2023 році – 5,7 млрд грн, у 2024 році – 6,1 млрд грн, у 2025 році –10,4 млрд грн. Загалом – майже 27 млрд грн.

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Раніше Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських аеропортів.

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