БЕБ викрило масштабний продаж фермерам підроблених хімікатів

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів", – говориться у повідомленні.

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

"Слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі. У непридатних приміщеннях на Черкащині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів", – зазначили у БЕБ.

Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на два мільйони гривень.

Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво – Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора.

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