БЕБ запобігло переплаті п'яти мільйонів гривень на будівництві газопроводу

Бюро економічної безпеки виявило порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Аналітики територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу", – говориться у повідомленні.

Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже п'ять мільйонів гривень державних коштів, зазначають у БЕБ.

Під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що одна з державних структур визначила переможцем приватне підприємство та уклала з ним договір на понад 4,9 мільйона гривень з ПДВ.

Інформаційно-аналітична перевірка показала, що підрядник внесений до зведених відомостей Антимонопольного комітету України за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

Відповідно до законодавства замовник зобов'язаний відхилити пропозицію учасника, якщо той протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за подібні порушення.

Ігнорування цієї вимоги створює ризики неефективного використання бюджетних коштів, зазначає БЕБ.

Територіальне управління БЕБ у Київській області направило рекомендації замовнику та Державній аудиторській службі України щодо посилення контролю та перегляду доцільності співпраці з цим підприємством.

Після перевірки аудитори підтвердили порушення та зобов'язали розірвати контракт. Договір достроково припинено, а розтрату державних коштів відвернуто.

