Псевдозакупівлі РЕБ для військових: злочинцям повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру організованій групі, які за допомогою підроблених документів привласнили бюджетні кошти, призначені для забезпечення військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону про підозру повідомили чотирьом особам.

Це фізична особа-підприємець, директор комунального підприємства, адвокат та керівник товариства. Вони привласнили кошти Сіверськодонецької міської військової адміністрації, які виділялися на допомогу військовим частинам.

Схема була побудована на штучному створенні потреби у закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, розповідає прокуратура.

Військова адміністрація отримувала підроблені листи нібито від військових підрозділів, які виконують бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках, із проханням придбати РЕБ.

На підставі цих листів військова адміністрація виділяла кошти комунальному підприємству, директор якого входив до складу злочинної групи.

Підприємство уклало два договори на постачання засобів РЕБ із підконтрольними суб'єктами господарювання. Фактично ж обладнання ніхто не закуповував і нікому не постачав.

Для створення видимості виконання договорів оформлювалися підроблені акти приймання-передачі, накладні та інші документи, вказуючи реквізити підприємств і військових частин.

Бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних компаній, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками схеми. Загальна сума завданих збитків становить 5,6 млн грн.

У ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує діяльність підконтрольних підприємств і рух коштів.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Ідеться про розтрату, яка вчинена організованою групою в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки, оперативний супровід – Національна поліція України.

