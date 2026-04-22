Доставка сигарет безпілотниками в Румунію: на Буковині викрили незаконну схему

У Чернівецькій області припинили схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що мешканці прикордоння намагалися незаконно переправити контрафактні тютюнові вироби до Румунії. Для цього вони використовували саморобні безпілотники, які придбали у невідомих "конструкторів" на Закарпатті.

Запуски здійснювали вночі з приватної ділянки у прикордонному селі. Для цього використовували спеціальну катапульту, зазначає БЕБ.

Йдеться, що дрони здатні долати до 25 км і скидати вантаж у визначеному місці. Керування здійснювали дистанційно. За одну ніч зловмисники встигали переправити до 12 ящиків сигарет.

Під час огляду місця події детективи вилучили 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, 2 безпілотні літальні апарати та пускову установку.

За даними БЕБ, орієнтована вартість вилучених тютюнових виробів - понад 1 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.

