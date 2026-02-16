БЕБ ліквідувало на Одещині схему мінімізації податків

Бюро економічної безпеки ліквідувало на Одещині схему мінімізації податків, у якій брали участь підприємства-імпортери із загальним обсягом постачання понад 1,6 мільярда гривень.

Про це інформує Бюро економічної безпеки України.

Схему мінімізації податків під час імпорту товарів ліквідувало територіальне управління БЕБ в Одеській області.

У ній брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на Одещині, із загальним обсягом постачання понад 1,6 млрд грн, у тому числі ПДВ – 269 млн грн, говориться у повідомленні.

Аналітики встановили, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла група осіб. Через підконтрольні компанії вони незаконно формували податковий кредит.

Під час імпорту товарів народного споживання в документах змінювали їх номенклатуру – фактичну продукцію відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива.

"Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит і зменшувати зобов'язання з ПДВ", – стверджує БЕБ.

Щоб уникнути блокування податкових накладних, до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією.

Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, мали виробничі потужності та працювали у сфері виробництва або оптової торгівлі будівельними матеріалами. Наприкінці 2024 – на початку 2025 року їх перереєстрували на Одещину.

"Незаконно сформований податковий кредит використали підприємства реального сектору для зменшення ПДВ до сплати. Податкові зобов'язання були штучно занижені", – розповідає БЕБ.

Діяльність усіх задіяних підприємств заблоковано. Зупинено використання залишку податкового кредиту. Схему ліквідовано та попереджено подальші втрати бюджету, зазначено у повідомленні.

Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється коло причетних осіб та розмір збитків.

Оперативний супровід здійснюють детективи зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, а процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.

