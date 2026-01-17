БЕБ вилучив контрабандну електроніку на 35 мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки вилучило на кордоні у Львівській області 829 одиниць контрабандної електронної техніки на понад 35 мільйонів гривень.

Про це Бюро економічної безпеки повідомляє у Телеграм.

Також про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Припинено спробу контрабанди техніки відомого бренду на понад 35 млн грн: детінізація ринку триває", – говориться у повідомленні.

"Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області проводять досудове розслідування щодо схеми незаконного ввезення великої партії електроніки відомої торговельної марки через державний кордон", – повідомляє БЕБ.

Під час огляду мікроавтобуса Renault в одному з пунктів пропуску було виявлено спеціально обладнану схованку, в якій було загалом 829 одиниць електронної техніки.

Офіс Генерального прокурора уточнює, що йдеться про 117 смарт-годинників, 211 навушників та 501 мобільний телефон;

"Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок у підлозі авта. У тайнику з приховуванням від митного контролю переміщувалась елітна електроніка", – повідомила прокуратура.

Наразі товар вилучено. За попередніми оцінками, ринкова вартість вилученого майна становить понад 35 млн гривень.

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області на підставі повідомлення Львівської митниці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом. Встановлюється повне коло осіб, причетних до організації каналу контрабанди, та походження товару.

"Подібні схеми не лише завдають збитків державному бюджету через несплату митних платежів, а й створюють умови для недоброчесної конкуренції на внутрішньому ринку електроніки", – наголошують у БЕБ.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше митники на пункті пропуску "Шегині" виявили партію контрабандних iPhone на суму 1,5 млн грн.

Також повідомлялося, понад 70% усієї контрабандної електроніки, що ввозиться в Україну становлять iPhone.