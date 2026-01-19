Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Закарпатті викрили групу, яка дробила бізнес для ухилення від податків

Андрій Муравський — 19 січня, 14:35
На Закарпатті викрили групу, яка дробила бізнес для ухилення від податків
Офіс генерального прокурора

На Закарпатті викрили схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у сфері фуд-рітейлу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка запровадила схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, керівництво компанії, що здійснює торгівлю товарами повсякденного вжитку, штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями для зменшення податкового навантаження.

Зокрема, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023–2025 років реалізація товарів непідакцизної групи здійснювалася з використанням реквізитів майже півсотні ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі.

Слідством встановлено, що підприємство здійснювало діяльність під трьома брендами, а фактичний контроль за реалізацією товарів, фінансовими потоками та персоналом залишався у службових осіб товариства.

Загальна сума реалізованої таким чином продукції – понад сто мільйонів гривень. Це призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на суму понад 25 мільйонів гривень, зазначають у прокуратурі.

З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОПами, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування задокументовано механізм функціонування схеми, вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів, первинну фінансово-господарську документацію, нотаріально посвідчені довіреності та інші докази, що підтверджують контроль службових осіб товариства над діяльністю підприємців.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомлено про підозру двом засновникам товариства, один з яких обіймає посаду директора.

Також про підозру повідомлено бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який також має статус адвоката.

Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОПів для реалізації товарів у мережі магазинів товариства, інформує прокуратура.

Досудове розслідування та оперативне супроводження здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також: "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків

В Україні з'явилися "ФОПи-дропи". Як реагує держава?

Нагадаємо:

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зростає з року в рік, зокрема й під час війни, але є нюанс. Але це відбувається не завдяки зростанню економіки, а "виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок".

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".

Раніше правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.

прокуратура торгівля ФОП

торгівля

На Закарпатті викрили групу, яка дробила бізнес для ухилення від податків
Ресурсна криза на ринку деревини
Київський "Гулівер" повідомив, коли знову запрацює

Останні новини