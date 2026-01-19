На Закарпатті викрили групу, яка дробила бізнес для ухилення від податків

На Закарпатті викрили схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у сфері фуд-рітейлу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили організовану групу, яка запровадила схему дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, керівництво компанії, що здійснює торгівлю товарами повсякденного вжитку, штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями для зменшення податкового навантаження.

Зокрема, у понад 50 продовольчих магазинах мережі впродовж 2023–2025 років реалізація товарів непідакцизної групи здійснювалася з використанням реквізитів майже півсотні ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них є родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі.

Слідством встановлено, що підприємство здійснювало діяльність під трьома брендами, а фактичний контроль за реалізацією товарів, фінансовими потоками та персоналом залишався у службових осіб товариства.

Загальна сума реалізованої таким чином продукції – понад сто мільйонів гривень. Це призвело до ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на суму понад 25 мільйонів гривень, зазначають у прокуратурі.

З метою маскування протиправної діяльності організатори схеми зареєстрували за місцем розташування офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОПами, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності.

У ході досудового розслідування задокументовано механізм функціонування схеми, вилучено електронні цифрові підписи, банківські картки, печатки ФОПів, первинну фінансово-господарську документацію, нотаріально посвідчені довіреності та інші докази, що підтверджують контроль службових осіб товариства над діяльністю підприємців.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора повідомлено про підозру двом засновникам товариства, один з яких обіймає посаду директора.

Також про підозру повідомлено бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який також має статус адвоката.

Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, говориться у повідомленні.

У межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків. Також припинено використання підконтрольних ФОПів для реалізації товарів у мережі магазинів товариства, інформує прокуратура.

Досудове розслідування та оперативне супроводження здійснюється детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте також: "Дропи" будуть жити завжди". Продавець чужих карток про розцінки, ФСБ і "циган" у відділеннях банків

В Україні з'явилися "ФОПи-дропи". Як реагує держава?

Нагадаємо:

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зростає з року в рік, зокрема й під час війни, але є нюанс. Але це відбувається не завдяки зростанню економіки, а "виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок".

Нацбанк звернувся до Мінцифри з пропозицією змінити процедуру припинення діяльності ФОП, щоб унеможливити використання ФОПів у схемах із "дропами".

Раніше правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.