Міноборони замовило бодікамер для військових ТЦК на 291 мільйон

Міністерство оборони України 17 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Доля і Ко.Лтд" відеокамер на суму 290,91 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозоро".

До 31 липня 2026 року в Київ мають поставити 5 525 нагрудних відеокамер Motorola із супутнім обладнанням.

Як пише видання, гривневі ціни не змінились порівняно з першою закупівлею сотні камер узимку.

Наприклад, зараз відеокамери VB400 коштують 41 820 грн, або $958 за комплект, а відеокамери V500KF із LTE – 65 328 грн, або $1 497 за комплект.

У грудні 2025 року Міноборони замовило їх цій компанії за такими самими гривневими цінами, що тоді дорівнювало відповідно $988 і $1 543.

Найдешевшим учасником торгів Міноборони було ТОВ "Спектр-8" із сумою 106,80 млн грн, що майже втричі нижче за суму "Доля і Ко.Лтд" у 290,91 млн грн.

Воно пропонувало продукцію BlackEYE виробництва ФОП Кириченко Антон Володимирович.

Однак замовник відхилив його через відсутність забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії та документів, що засвідчують ступінь захисту не нижче IP67 та стійкості до падінь ударів.

ТОВ "Смарт Діфенс" за лотом щодо камер із LTE пропонувало продукцію Audax (Велика Британія) за 7,57 млн грн, що на 9% дешевше від ціни "Доля і Ко.Лтд" у 8,31 млн грн.

Його теж відхилили за відсутність документів, що засвідчують ступінь захисту не нижче IP67 та стійкості до падінь ударів. Крім того, у пропонованих відеокамер була вдвічі менша пам'ять, ніж вимагалось (64 Гб замість 128 Гб), як і кількість портів док-станцій (4 замість 8 штук).

Держаудитслужба перевіряє торги на предмет порушень закону під час розкриття тендерних пропозицій, їх розгляду та оцінки.

Київська "Доля і Ко.Лтд" належить Ярославу, Ларисі та Андрію Татарінцевим.

Довідково: У вересні 2025 року Міноборони зобов'язало використовувати бодікамери представників ТЦК і СП, що працюють у групах оповіщення, а в грудні 2025 року почало впровадження бодікамер при процедурах контролю якості під час приймання тилового майна ЗСУ.

У 2025-му році – на початку 2026 року Територіальні центри комплектування (ТЦК) закупили нагрудних відеореєстраторів (бодікамер) на загальну суму 3,26 млн грн.

Станом на початок березня 2025 року, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки використовували 3 742 нагрудних відеокамери для фіксації роботи працівників під час здійснення ними заходів оповіщення.