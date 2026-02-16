Українська правда
БЕБ стверджує, що запобігло розтраті 2,4 мільйона, виділених європейським банком на лікарню

Віктор Волокіта — 16 лютого, 11:39
БЕБ

Аналітики Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли розтраті 2,4 млн грн, передбачених на відновлення лікарні регіону.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Фінансування здійснюється в межах програми відбудови України за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Під час аналізу тендерної документації фахівці встановили ризик завищення вартості основних будівельних матеріалів, зазначених у кошторисі.

БЕБ поінформувало розпорядника коштів про виявлені ризики та рекомендувало переглянути рішення щодо закупівлі послуг з капітального ремонту будівлі.

Після цього замовник розірвав укладений договір з підрядником та повторно оголосив процедуру закупівлі. Наразі вона перебуває на завершальному етапі укладення договору.

Нагадаємо:

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський 29 січня підписав наказ про початок проведення атестації працівників БЕБ.

