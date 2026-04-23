Аналітики з'ясувати, кому дісталися найбільші страхові держконтракти

Такі результати дослідження VKURSI.

Десять найбільших тендерних контрактів 2025 року серед двадцятки лідерів за прибутком, говориться у повідомленні.

У найбільших тендерах на страхування у 2025 році страхова компанія "Перша" уклала контракт з "Енергоатом" на 167 млн грн на обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, "ТАС" – контракт вартістю 142,8 млн грн на медичне страхування працівників "Укрнафти", а страхова компанія "ВУСО" – контракт на добровільне медичне страхування працівників "Ощадбанку" на суму 134 млн грн.

"Арсенал Страхування" став переможцем тендеру на добровільне медичне страхування працівників "Сенс Банк" на суму 35 млн грн. "Універсальна" здійснює добровільне медичне страхування працівників "Укрексімбанк" на суму 30 млн грн;

Компанія "Колоннейд Україна" уклала з "Енергоатом" контракт на страхування відповідальності голови та членів наглядової ради на суму 19 млн грн.

"Княжа Вієнна Іншуранс Груп" перемогла у тендері на послуги зі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області на суму 2,9 млн грн.

"Оранта" надає страхові послуги КП "Київтеплоенерго" на суму 2,8 млн грн;

"ІНГО" уклала тендерний контракт на суму 2,3 млн на послуги з добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів ХКП "Електротранс".

"УНІКА" перемогла у тендері на послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів СБУ на суму 1,6 млн грн.

За прибутком у сегменті інших видів страхування (крім страхування життя) у лідерах страхова група "ТАС" (692 млн грн), "ПЗУ Україна" (656 млн грн) , "АРКС" (495 млн грн), "Українська СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" (473 млн грн), "Арсенал Страхування" (354 млн грн).

За даними VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків на основі даних з держреєстрів у реальному часі, у 2025 році сукупний дохід страхового ринку сягнув 14,3 млрд грн, а прибуток виріс на 68% у порівнянні з 2024 роком до 7,5 млрд грн. Прибуток отримали лише 30% компаній.

Найприбутковішою стала американська компанія "МетЛайф" з прибутком 977 млн грн, а найбільший тендерний контракт уклала "Перша" страхова компанія на суму 167 млн грн з "Енергоатомом".

За даними VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків на основі даних з держреєстрів у реальному часі, сукупний дохід страхового ринку України за підсумками 2025 року склав 14,38 млрд грн, що на 15% перевищує показник попереднього року — 12,5 млрд грн.

Ще більш суттєвою є динаміка прибутку: 7,5 млрд грн проти 4,4 млрд грн у 2024 році. Тож йдеться про приріст на 68%.

Досліджувалися компанії з основним видом діяльності у сфері страхування та перестрахування відповідно до КВЕД 65.1 та 65.2.

Із 190 діючих компаній прибуток за підсумками року зафіксували лише 56. При цьому 20 лідерів ринку загалом отримали 6,9 млрд грн прибутку.

"Показовою є ситуація в сегменті перестрахування: жодна з компаній не отримала прибутку за підсумками 2025 року", – говориться у повідомленні.

За прибутком у 2025 році серед лідерів "Страхова група "ТАС" (692 млн грн)\є "СК "ПЗУ Україна" (656 млн грн), "АРКС" (495 млн грн), "Українська СК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп" (473 млн грн) "Арсенал Страхування" (354 млн грн), "ІНГО" (352,3 млн грн), "Граве Україна Страхування Життя" (344 млн грн), "УНІКА" (341 млн грн) та СК "ВУСО" (310 млн грн).

Компанії за обсягом прибутку у сегменті страхування життя лідує "МетЛайф" — 977 млн грн. Далі йдуть "Граве Україна Страхування Життя" (344 млн грн), "СК "ПЗУ Україна Страхування Життя" (238 млн грн), "СК "ТАС" (196 млн грн), "Страхова компанія "АРКС ЛАЙФ" (70 млн грн) та інші.

