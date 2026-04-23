Детективи БЕБ провели обшуки у великій локальній мережі магазинів: яка причина

Детективи БЕБ провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка для ухилення від сплати податків залучила понад 3,5 тисячі ФОПів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

У БЕБ не уточнили, про яку саме мережу йдеться. За даними полтавських ЗМІ, ідеться про мережу магазинів "Маркетопт".

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ спільно з територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.

За даними слідства, компанія використовувала схему "дроблення бізнесу" для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тисячі фізосіб-підприємців.

"Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці", – розповіли у БЕБ.

Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти для ФОПів відповідної групи.

"Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень", – стверджують у БЕБ.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп'ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. Досудове розслідування триває.

Як пише Інтернет-видання "Полтавщина", "діяльність "Маркетопту" вже тривалий час перебуває під пильною увагою податківців".

Ще у грудні 2025 року комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно визнав схему роботи цієї мережі прикладом масштабного ухилення від сплати податків.

Тоді голова комітету Данило Гетманцев зазначав, що через юридичне роздроблення бізнесу державний бюджет щороку втрачає близько 4,3 мільярда гривень.

Станом на кінець 2025 року мережа працювала через 1500 ФОПів.

"Тодішня статистика свідчила: при виторгу у понад 5,7 мільярда гривень мережа сплачувала лише 219 мільйонів гривень податків — це у 23 рази менше, ніж сплачують законослухняні конкуренти з аналогічними оборотами", – говориться у публікації.

Свіжі результати обшуків БЕБ показують, що з кінця минулого року масштаби "дроблення" значно зросли, зазначає "Полтавщина".

