БЕБ викрило мережу тіньових АЗС на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

У результаті масштабної спецоперації детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили з незаконного обігу паливно-мастильні матеріали, сировину та обладнання орієнтовною вартістю понад 20 млн грн. також демонтували паливороздавальні колонки, що використовувалися для реалізації незаконно виготовленого пального.

Слідством встановлено, що протягом 2026 року учасники групи використовували нафтобазу у Кривому Розі для незаконного виготовлення та зберігання пального без відповідних ліцензій та дозвільних документів.

Надалі продукцію збували через мережу автозаправних станцій за готівкові кошти. Для приховування протиправної діяльності використовували фіктивні договори, підроблені товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи прикриття.

У межах спецоперації детективи БЕБ провели понад 22 обшуки на об'єктах виробництва, зберігання та реалізації пального, у транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучено понад 86 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів та сировини, зокрема понад 65 тис. літрів бензину невідомого походження, понад 9 тис. літрів дизельного пального, понад 12 тис. літрів компонентів для виготовлення пального, а також спеціалізоване обладнання.

Також припинено діяльність 8 автозаправних станцій, через які здійснювалася реалізація незаконно виготовленого пального.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування незаконної схеми. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці припинили діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала фальсифіковане пальне на Київщині: близько 200 мільйонів гривень легалізовували через підконтрольні підприємства.

Раніше у Державній податковій службі заявили, що фіксують позитивні зміни на паливному ринку України: податкова віддача зростає, а рівень прозорості роботи учасників ринку поступово підвищується.

Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Бюро економічної безпеки в березні викрило та припинило діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій одразу у трьох регіонах України.