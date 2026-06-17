БЕБ викрило масштабну схему ухилення від податків виробником побутової хімії

На Вінниччині Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему ухилення від податків підприємством-виробником побутової хімії – до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

БЕБ не вказує назву підприємства, але за даними ЕП, йдеться про "Вінницяпобутхім", яке раніше належало російській компанії "Невська косметика" (власник – Володимир Плесовських) і яке після початку повномасштабної російської агресії було заарештовано.

"Підприємство з російським слідом у структурі власності ухилилося від сплати понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску", – говориться у повідомленні..

Протягом 2022–2024 років його службові особи приховували реальні обсяги діяльності та подавали недостовірну податкову звітність.

Під час досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області встановили, що підприємство-виробник побутової хімії приховувало реальні обсяги реалізації продукції. Частину операцій з її постачання на території України не відображали у податковій звітності, що дозволяло занижувати податкові зобов'язання.

Крім того, підприємство неправомірно формувало податковий кредит та не в повному обсязі сплачувало податки, збори й єдиний соціальний внесок під час виплати заробітної плати працівникам.

Внаслідок таких дій до бюджету та державних соціальних фондів не надійшло понад 61 млн грн.

"Детективи встановили, що серед бенефіціарів підприємства раніше була компанія, пов'язана з РФ. Відтак частина його фінансових ресурсів могла контролюватися особами, пов'язаними з державою-агресором", – зазначає БЕБ.

Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі – до бюджету сплачено понад 61 млн грн податків та єдиного соціального внеску.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Вінницької обласної прокуратури.

Зазначимо, що вінницькі слідчі також повідомили про підозру колишній головній бухгалтерці "Вінницяпобутхіму" у заволодінні понад 3 мільйонами гривень. З цієї суми майже 2 мільйони гривень мали були зараховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомляють у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури та відділі комунікації поліції Вінницької області, підозрювана через електронні банківські кабінети націоналізованого підсанкційного підприємства вказувала недостовірні відомості про нібито виплату заробітної плати та безпідставно перераховувала кошти на свої рахунки та рахунки людей, які навіть не працювали на заводі.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд у 2024 році задовольнив позовну заяву про стягнення в дохід держави заводу "Вінницяпобутхім".

У травні 2025 року, Кабінет міністрів затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства "Вінницяпобутхім".

У листопаді 2025 році Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Афіна-Груп" на набуття контролю над виробником мийних засобів "Вінницяпобутхім".