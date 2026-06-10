Кожна друга гривня – повз бюджет: БЕБ викрило "світлофорну" схему у Одесі

Семеро учасників організованої злочинної групи, які заволоділи майже 21 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі джерел безперебійного живлення для світлофорів Одеси, постануть перед судом.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Офіс генерального прокурора.

Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що посадовці КУ "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради разом із представниками бізнесу організували схему, за якою обладнання для світлофорів закуповувалося через підконтрольні компанії за значно завищеними цінами.

"Щоб усунути конкуренцію, умови тендерів формували під конкретного постачальника, а очікувану вартість визначали на підставі фіктивних комерційних пропозицій", – говориться у повідомленні.

Фактично обладнання закуповували у виробника й надалі через ланцюг пов'язаних підприємств перепродавали комунальній установі майже вдвічі дорожче, а багатомільйонна різниця осідала у гаманцях учасників схеми.

Протягом 2024 року було проведено 11 таких закупівель на понад 40,8 млн грн. За висновками експертиз, територіальній громаді Одеси завдано збитків на майже 21 млн грн.

"Схему реалізували під час закупівлі для Одеси обладнання резервного живлення для світлофорів - 100 блоків безперебійного живлення та майже 50 акумуляторів за завідомо завищеними цінами. Це обладнання мало забезпечити безперебійну роботу світлофорів під час відключень електроенергії", – розповіла прокуратура.

Сімом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт щодо організованої групи скеровано до суду, інформує БЕБ.

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