БЕБ викрило трейдера на махінаціях з пальним: яка схема

Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу нафтотрейдера, який штучно завищував витрати, реалізуючи при цьому пальне за готівку поза обліком.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Національна поліція.

Колишня керівниця підприємства у сфері торгівлі пальним через масштабні махінації ухилилася від сплати податків на суму майже 17 млн грн, зазначають у БЕБ.

Як уточнили у Нацполі, ідеться про колишню депутатку районної ради Київської області, нині чинну адвокатку та директорку компанії, що займалася оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування.

"Слідство встановило, що жінка кілька років оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів. У паперах зазначали такі обсяги пального, які вантажівки фізично не могли перевезти", – говориться у повідомленні.

Маніпуляції дозволяли штучно завищувати витрати компанії, а саме пальне продавати за готівку поза обліком, тож бюджет недоотримав 17 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

Раніше Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ "Укрнафта" та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.

Раніше Служба безпека України та Бюро економічної безпеки заочно оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу. Правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів.