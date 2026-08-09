На найбільшому експортному центрі залізної руди оголосили страйк

У неділю до страйку на підприємствах BHP у Порт-Хедленді в Західній Австралії приєдналося ще більше працівників, повідомив представник профспілки. Це перша масштабна страйкова акція на цьому центрі експорту залізної руди за чверть століття.

Про це повідомляє Reuters.

На другий із запланованих двох днів страйку близько 100 робітників припинили роботу на найбільшому у світі експортному центрі залізної руди. В результаті цього загальна кількість учасників страйку зросла до близько 150 осіб, зазначив представник профспілки.

Недільний 24-годинний страйк, організований трьома профспілками, що входять до об'єднання Combined BHP Ports Unions, яке представляє частину з понад 800 працівників BHP у порту, відбувся після 24-годинної зупинки завантаження суден у суботу.

Компанія BHP, що базується в Мельбурні та щодня відвантажує через цей порт залізну руду на суму близько 80 мільйонів доларів, заявила, що попри страйк у неділю судна продовжували завантажуватися.

Після того як працівники повернуться на свої робочі місця о 5:30 ранку в понеділок, наступним кроком, за словами речника CBPU, стане відновлення переговорів 18 серпня з метою укладення чотирирічної колективної угоди з компанією BHP, третьою за величиною у світі компанією з видобутку залізної руди.

Профспілка провела страйк, перший такого роду з 2000 року, незважаючи на прогрес у переговорах між сторонами, досягнутий у вівторок.

Очікується, що страйк не вплине на діяльність конкурентних гірничодобувних компаній Fortescue та Hancock Prospecting, які також користуються послугами порту Хедленд. За рік, що закінчився в червні, на цей транспортний вузол припадало 75 % експорту залізної руди з регіону Пілбара у Західній Австралії.

Нагадаємо:

У липні в Німеччині відбулись страйки на підприємстві з виробництва мармеладу Haribo: працівники вимагали підвищити заробітну плату на 5,8%, у той час, як керівництво компанії обіцло підвищити її на 2%.